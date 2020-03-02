В Воронежской области опубликовали график «мойки» родильных домов

2 Март 2020 2020-03-02T11:27:18+03:00

Применять дезинфицирующие средства можно только в отсутствие пациентов Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Уборки будут проходить с 27 апреля по 19 октября

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В городских роддомах и акушерских отделениях Воронежской области с 27 апреля начнутся ежегодные плановые дезинфекции и ремонт. Генеральные уборки проведут во всех помещениях с использованием средств, уничтожающих бактерии и вирусы. Как объяснили 2 марта в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, применять их можно только в отсутствие пациентов.

График плановых дезинфекций с 27 апреля по 19 октября:

- с 27 апреля по 18 мая – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №3»;

- с 27 апреля по 12 мая– акушерское отделение в БУЗ ВО «Борисоглебская РБ»;

- с 12 мая по 25 мая – акушерское отделение в БУЗ ВО «Павловская РБ»;

- с 15 июня по 6 июля – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная больница №1» (I корпус);

- с 3 августа по 24 августа – акушерское отделение в БУЗ ВО «Лискинская РБ»;

- с 17 августа по 7 сентября – родильный дом (корпус №2) БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи №10»;

- с 31 августа по 21 сентября – акушерское отделение в БУЗ ВО «Россошанская РБ»;

- с 7 сентября по 28 сентября – перинатальный центр БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» (II корпус);

- с 28 сентября по 19 октября – БУЗ ВО «Воронежский родильный дом №2».

ИСТОЧНИК KP.RU