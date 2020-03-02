На трассе в Воронежской области ночью вспыхнула «ГАЗель»
Обошлось без пострадавших
Изменить размер текста:
В Каширском районе на 574 км автодороги М-4 «Дон» ночью полыхала «ГАЗель». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ЧП случилось в 3:34. Уже в 4.15 пожар удалось потушить. Огонь повредил кабину автомобиля. На месте работало одно отделение ПСЧ-41. Всего привлекалось четыре человека и одна единица техники.
К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.
ИСТОЧНИК KP.RU