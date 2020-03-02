2020-03-02T11:18:23+03:00
Происшествия

На трассе в Воронежской области ночью вспыхнула «ГАЗель»

Обошлось без пострадавших
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Каширском районе на 574 км автодороги М-4 «Дон» ночью полыхала «ГАЗель». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось в 3:34. Уже в 4.15 пожар удалось потушить. Огонь повредил кабину автомобиля. На месте работало одно отделение ПСЧ-41. Всего привлекалось четыре человека и одна единица техники.

К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
В Воронежской области росгвардейцы вернули женщине похищенный на кладбище телефон
С 19 марта воронежцам начнут приходить штрафы за неоплату парковки
В Воронеже поймали грабителя, избившего местного жителя
В Воронежской области будут судить мать, отравившую своего двухмесячного сына кислотой
За год вековой юбилей отметили 316 жительниц Воронежской области
В Воронеже книжный магазин заставили убрать рекламу «лучших книг»
Под Воронежем в массовом ДТП из-за пьяного водителя пострадала женщина
В Воронежской области пропал нуждающийся в медицинской помощи 14-летний мальчик
Из-за теплой весны в Воронежской области ожидается рост числа пострадавших от клещей
Жительница Воронежа потеряла на бирже 25 тысяч рублей
В Воронежской области опубликовали график «мойки» родильных домов