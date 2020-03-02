Воронежец поверил в розыгрыш денег от банка и лишился 24 тысяч рублей
В Воронеже мужчина лишился 24 тысяч рублей после разговора по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 2 марта.
Так, горожанину позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что их учреждение проводило розыгрыш денег и воронежец стал победителем. Местному жителю нужно было только сообщить персональные данные, чтобы ему перечислили выигрыш. Мужчина согласился. После этого в его карты списали все накопления. Он обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Всего за сутки в регионе зарегистрировано два факта мошеннических действий. Одно из них совершено бесконтактным способом.
ИСТОЧНИК KP.RU