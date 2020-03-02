Налоговые должники Ленинского района вернули в бюджет 160 миллионов рублей

2 Март 2020 2020-03-02T11:26:04+03:00

Чиновники надеются на активную помощь приставов по привлечению средств в казну

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В управе Ленинского района прошло совещание представителей контролирующих органов по привлечению в бюджет задолженностей по налогам.

Ежемесячная комиссия по мобилизации доходов, на которую приглашают должников, приносит свои плоды, но часть нарушителей не спешит расплатиться с долгами и после встречи с чиновниками. Среди них как юридические, так и физические лица.

- Участники совещания обсудили проблемы, возникающие при работе по сокращению недоимки по налогам и сборам организаций и физических лиц, а также проблемы, связанные с принудительным взысканием штрафов, налагаемых административной комиссией при управе района, - рассказали в управе.

В прошлом году, благодаря работе комиссии, в добровольном порядке должники вернули в бюджет 160 миллионов недоимок по налогам. Однако, при активном участии судебных приставов, эту цифру можно значительно увеличить.

В итоге решено проводить встречи в таком формате ежеквартально.

ИСТОЧНИК KP.RU