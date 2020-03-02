Модель из Воронежа поборется за сердце нового холостяка в шоу

2 Март 2020 2020-03-02T10:34:09+03:00

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24-летняя воронежская модель Анастасия Ковалева стала участницей седьмого сезона популярного телевизионного шоу «Холостяк» на «ТНТ». Девушка верит, что на проекте можно встретить любовь.

- Это было очень спонтанное решение. Я даже сначала отказалась от участия, но мое любопытство меня одолело, ибо я действительно считаю, что это может быть очень интересный и не обычный опыт. И я не ошиблась. Да и потом, это проект о любви. Вот я и решила, что, возможно, это неплохой шанс встретить достойного мужчину. Ведь главный герой, как правило, завидный холостяк страны. Любви хочется всем. И я не исключение, - написала на своей странице в соцсети Инстаграм Анастасия.

В анкете девушки указано, что Анастасия Ковалева окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «менеджмент». Она работает моделью и любит путешествовать. Единственная вредная привычка девушки, по ее словам, - лень. Идеальный мужчина для Анастасии должен быть умным, заботливым и воспитанным.

Напомним, в этом году холостяком стал потомственный стоматолог Антон Криворотов, практикующий не только в Москве, но и в Лос-Анджелесе.

В эфире, который состоялся 1 марта, Анастасия отметила, что у холостяка очень интересная внешность и без труда получила свою розу.

Фото: скриншот с сайта шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU