Еноты в Воронежском зоопарке не впали в спячку из-за теплой зимы

2 Март 2020 2020-03-02T09:29:00+03:00

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Еноты и енотовидные собаки в Воронежском заповеднике так и не ушли в зимний сон. Причиной стала аномально теплая погода. Об этом сообщили в группе регионального департамента природных ресурсов и экологии в соцсети.

Как и в природе, так и в зоопарке еноты и енотовидные собаки впадают в спячку только при сильном похолодании – устойчивых отрицательных температурах.Таких в этом году не было. Но звери чувствуют себя отлично. У них хороший жировой запас и зимняя «шубка». В зимний период, после линьки, еноты особенно милые, потому что похожи на пушистые лоснящиеся комочки.

А вот бурые медведи спят всю зиму не только из-за морозов. Этой зимой они впали в неглубокую спячку, спали чутко и неспокойно. Учеными замечено, что в природе самки спят крепче самцов. И медведица Маша в зоопарке спала лучше, чем самец Умка, который время от времени выходил из берлоги, ложился на другое место. Сотрудники зоопарка стараются обеспечить медведям спокойный сон, так как это важно для их здоровья.

На месяц раньше из-за тепла проснулся от зимней спячки ежик. Сейчас он активен, не только ночью, но и днем. И это его типичное природное поведение.

- В зоопарке корм у ёжика есть всегда, несмотря на это он, повинуясь законам природы, он по осени нагуливает жир и впадает в спячку, но не на всю зиму, а периодически - в сильные морозы. Определяет изменение температуры «комнатный» ежик, благодаря чувствительности к перепадам атмосферного давления. И если зима вдруг вернется, то ёжик опять отправится досыпать, - пояснили в ведомстве.

Также на аномалию погоды отреагировали и птицы. У водоплавающих птиц – лебедей и уток - сезон линьки начался раньше обычного. Попугаи и павлины уже начали проявлять брачное поведение.

ИСТОЧНИК KP.RU