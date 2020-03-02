2020-03-02T09:40:56+03:00
Дом. Семья

В Воронежском зоопарке обезьянок накормили блинами

Однако питомцев больше заинтересовала сладкая начинка
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.Фото: из группы Воронежского зоопарка в соцсети.
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В Воронежском зоопарке прошли масленичные гулянья. Веселые проводы ждали не только посетителей, но и питомцев. Так, обезьянок покормили блинами. Правда, оценили они больше сладкую начинку.

- На самом же деле для наших питомцев подобное «отмечание» праздника - это всего лишь обычные мероприятия по обогащению среды обитания. Сами блины не всегда интересуют обезьян. Кормящая самка Ника ищет в них свои любимые фрукты и овощи. А самец Максим любит слизывать мед и творог. Необычная же подача привычного корма позволяет животным проявить исследовательское поведение. Внимательно обнюхать, развернуть блин в поисках начинки. Наши зоологи всегда стараются разнообразить скучные будни своих питомцев, - рассказывает методист зоопарка Александра Алфёрова.

Также для обезьянок сделали самое настоящее масленичное чучело. Солому перевязали и нарядили в красную рубаху. Питомцы не оставили фигуру без внимания и даже попытались снять с нее шапку.

А как вы отметили Масленицу?

ИСТОЧНИК KP.RU

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