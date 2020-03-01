2020-03-01T19:03:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить бывшего полицейского, «крышевавшего» магазин

Он также «развел» своих коллег на 300 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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В Грибановский районный суд передали дело 49-летнего бывшего полицейского начальника. По данным следствия, с августа 2018-го по январь 2019 года «оборотень в погонах» получал от посредника деньги от бизнесмена, торговавшего непродовольственными товарами в одном из магазинов Грибановки. Ежемесячные отчисления за «крышевание» составляли 60 тысяч рублей.

Кроме того, с июня по декабрь 2018 года корыстолюбивый начальник требовал от подчиненного старшего инспектора собирать деньги якобы на ремонт здания отдела полиции. В итоге он получил с коллег более 300 тысяч рублей.

Когда все эти темные делишки выплыли наружу, полицейского уволили. Теперь он будет отвечать перед судом по части 2 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере» и по части 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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