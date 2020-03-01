2020-03-01T17:37:26+03:00
Происшествия

В Воронежской области «семерка» сбила двухлетнюю девочку

ДТП случилось в Кантемировке
Юрий КОЗЛОВ
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Сбитую девочку отвезли в местную больницу.Сбитую девочку отвезли в местную больницу.Фото: из архива «КП»
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1 марта в 13.00 в Кантемировке у дома № 25 по улице Декабристов случилось жуткое ДТП.

- На дорогу выбежала двухлетняя девочка. Случилось это вне зоны пешеходного перехода. Водитель «семерки», 51-летний житель Кантемировского района затормозить не успел. Машина сбила малышку. Ребенка с тяжелыми травмами отвезли в местную больницу. Наши сотрудники выясняют, мог ли в принципе водитель «Жигулей» затормозить и почему девочка оказалась без присмотра возле дороги, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, в тот же день в 11.25 в Грибановском районе «Ravon nexia» врезалась в ехавший впереди «КамАЗ». Погибли пассажиры легковой машины – 51-летняя и 58-летний жители Волгоградской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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