В Воронежской области иномарка врезалась в «КамАЗ»: двое погибли

1 Март 2020 2020-03-01T17:07:16+03:00

От капота иномарки практически ничего не осталось. Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

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1 марта в 11.25 на 601 километре дороги «Каспий» в Грибановском районе 55-летний житель Волгоградской области, руливший «Ravon nexia», врезался в ехавший впереди «КамАЗ» с прицепом.

- В аварии погибли два пассажира легковой машины: 51-летняя женщина и 58-летний мужчина. Оба они из Волгоградской области, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Водителя иномарки и еще одного его пассажира 38 лет отвезли в больницу. 52-летний шофер грузовика, житель Дагестана, в аварии серьезных травм не получил. Наши сотрудники продолжают выяснять обстоятельства ДТП.

Водитель грузовика в ДТП серьезных травм не получил.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU