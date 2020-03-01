2020-03-01T16:03:08+03:00
Общество

В Воронеже два «Форда» провалились в воду в лесу

Их не удавалось вытащить около суток
Олег КУЗНЕЦОВ
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Еще немного, и "Форд" бы полностью нырнул в жидкую ледяную кашу.Еще немного, и "Форд" бы полностью нырнул в жидкую ледяную кашу.Фото: "Мой и твой Воронеж".
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В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили странную историю про злоключения двух искателей приключений на «Фордах». Автор поста рассказал, что в лесу (судя по всему, малышевском) застрял его друг на «Форде». Под ним треснула ледяная корка, под которой была вода. Его приехал выручать знакомый на машине той же марки. И тоже завяз в жидкой каше. Тогда подключился мужчина, написавший пост. На «Ниве» он вытянул один из «Фордов», другой не получилось.

Друзья упорно не хотели вызывать эвакуатор, звонили в МЧС, где им в конце концов выделили на помощь трактор. В итоге около десяти часов вечера машины все-таки вызволили.

В комментариях к посту недоумевают, зачем в принципе на иномарке было ехать в лес в такую погоду, когда застрять проще простого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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