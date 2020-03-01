2020-03-01T15:22:28+03:00
Происшествия

Воронежец потерял банковские карты и вскоре лишился 5 тысяч рублей

Почему-то он их сразу не заблокировал
Юрий КОЗЛОВ
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Благодаря рассеянности воронежца его деньги стали легкой добычей вора.Благодаря рассеянности воронежца его деньги стали легкой добычей вора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жертвой собственной невнимательности стал 33-летний воронежец. Мужчина потерял банковские карты и вовремя их не заблокировал. В результате 29 февраля в промежуток времени с 17.00 до 20.00 кто-то оплатил с них покупку на сумму более пяти тысяч рублей.

- Полицейские выясняют, кто это сделал. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Этот случай – повод напомнить о том, что в случае потери надо позвонить в банк и попросить немедленно заблокировать карту. За минувшие сутки было еще два сообщения о мошенничествах. Поэтому напоминаем также, что не стоит доверять звонкам незнакомцев, предлагающим сообщить ваши персональные данные, дающие легкий доступ к деньгам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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