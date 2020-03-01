За сквер в центре Воронежа отказались отвечать жильцы элитного дома

1 Март 2020 2020-03-01T14:58:53+03:00

На данный момент Петровский сквер выглядит не очень хорошо. Фото: из архива «КП»

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Петровский сквер, долгое время бывший одним из самых благоустроенных в Воронеже, в последнее время все больше производит ощущение полузаброшенного. Даже у памятника Петру I выпала одна из букв.

Оказалось, что впечатление это далеко не обманчиво. Как сообщает интернет-газета «Новости Воронежа», сменилась обслуживающая сквер организация. Ранее за ним ухаживала управляющая организация элитного «Петровского пассажа». А с лета 2019 года этим фактически занимается управа Центрального района. С 1 марта 2020 года следить за порядком в сквере уже официально будут работники МКП «ЭкоЦентр».

Надеемся, что неразбериха, связанная с переходом сквера от одниъ хозяев к другим, скоро закончится, и там снова будут вовремя чинить плитку, убирать мусор и ухаживать за клумбами. Да и памятник великому царю не мешает привести в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU