В Воронеже в середине следующей недели потеплеет до +13 градусов

1 Март 2020 2020-03-01T14:26:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Синоптики прогнозируют ну очень теплую для начала марта погоду на следующей неделе. На нее будет влиять большой антициклон. Нашу область он захватит своим западным краем. В то же время на границе двух стихий будет ощущаться и влияние воздушных масс циклона. Поэтому то выглянет солнце, то примется моросить дождь. Будет очень тепло – 4 и 5 марта столбик термометра уверенно перевалит за отметку +10 градусов.

В понедельник, 2 марта, ночью на смену юго-западному ветру придет южный. Он принесет с собой +1 градус и пасмурную погоду. Днем потеплеет до +6, солнце будет временами пробиваться сквозь тучи.

Ночью во вторник, 3 марта, при примерно такой же погоде, что и сутки назад, будет чуть теплее - +2. Днем столбик термометра поднимется до +7. Будет выглядывать солнце, но вероятен и дождь.

В ночь на среду, 4 марта, вернется юго-западный ветер. При пасмурной погоде синоптики обещают +3 градуса. А днем температура поднимется до +12. Как и сутки назад, временами будет солнечно, но возможен и дождь.

Ночью в четверг, 5 марта, снова сменится ветер – на этот раз на юго-восточный, при пасмурной погоде метеорологи прогнозируют +4 градуса. Днем будет скорее апрельская погода - +3, солнце то выглянет сквозь облака, то снова в них скроется.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU