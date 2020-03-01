В Воронеже угонщик, чтобы украсть магнитолу и видеорегистратор, долго толкал «семерку»

1 Март 2020 2020-03-01T12:48:58+03:00

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На редкость глупо действовал уже судимый за кражи 32-летний житель Северного микрорайона. Ночью 27 февраля улице Зеленко он решил украсть магнитолу и видеорегистратор из припаркованной на улице «семерки». Для этого он открыл ножницами замок машины и долго толкал ее, чтобы спокойно порыться в авто в другом дворе. Машину он в итоге бросил, магнитолу забрал к себе домой, а регистратор сдал в ломбард.

Утром 29-летний хозяин «семерки» обнаружил, что машину угнали, и пошел в полицию. Автомобиль вскоре нашли. Эксперты обнаружили в ней отпечатки пальцев, которые потом нашли в картотеке. После этого задержать угонщика было делом техники.

- Рецидивист признал свою вину. Ему придется отвечать перед судом по двум статьям УК: «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU