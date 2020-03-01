В райцентре Воронежской области в огне погибли двое пенсионеров

1 Март 2020 2020-03-01T12:23:18+03:00

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В субботу, 29 февраля, в Бутурлиновке на улице Шереметовка загорелся дом.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 3.07. На место ЧП выезжали семь наших сотрудников на двух машинах. Пламя потушили в 3.39. Однако к тому времени огонь уже уничтожил жилой дом 10x10 метров, - рассказали в региональном ГУ МЧС.

На этом пожаре погибли двое. Выяснением причин их смерти разбираются в региональном управлении Следственного комитета.

- Пока известно только, что погибли пожилые люди – мужчина и женщина, - сообщили в СУ СК России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU