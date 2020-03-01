В Воронеже оштрафовали водителя «бумера» за парковку на тротуаре

1 Март 2020 2020-03-01T11:44:03+03:00

Парковка на тротуаре не осталась безнаказанной. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Наказание настигло водителя «БМВ 320 Xdrive». 19 февраля он припарковался прямо на тротуаре около дома № 15 на площади Ленина. Полицейские узнали о нарушении из сообщения в интернете.

Машину задержали на улице Шишкова. Водителю, 24-летнему жителю Коминтерновского района, сказали, что он нарушил пункт 12.2 правил дорожного движения. И оштрафовали его на тысячу рублей.

В ГИБДД напоминают: если вы увидели, что водитель грубо нарушает правила, направьте обращение, перейдя по этой ссылке или сообщите в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU