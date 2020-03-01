В Центральном районе Воронежа на пожаре получила ожоги хозяйка дома

1 Март 2020 2020-03-01T11:28:13+03:00

Хозяйку дома с ожогами отвезли в областную клиническую больницу № 1. Фото: из архива «КП»

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Вечером в субботу, 29 февраля, загорелся дом 10х8 метров на улице Калинина (это частный сектор недалеко от Ротонды).

- О пожаре нам сообщили в 17.29, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – На место ЧП выезжали восемь наших специалистов на двух машинах. Огонь потушили до их прибытия. В доме повреждена мебель на площади десять квадратных метров. Причина пожара – неисправность дистилляционного аппарата.

Во время ЧП получила ожоги 54-летняя хозяйка дома. Ее отвезли в областную клиническую больницу № 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU