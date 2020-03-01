2020-03-01T10:57:07+03:00
Общество

В Воронеже сообщили о пожаре в торговом центре «Армада»

Вызов оказался ложным
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные машины зря съездили к ТЦ "Армада".Пожарные машины зря съездили к ТЦ "Армада".Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» появилось сообщение о том, что якобы в Юго-Западном районе загорелся торговый центр «Армада». На фото, прикрепленным к посту, можно заменить пожарные машины.

В комментариях, однако, сразу задались вопросом, почему не видно не то, что пламени, а даже дыма? В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области пояснили этот казус:

- Вызов к ТЦ «Армада», действительно был, но оказался ложным.

Напомним, вечером в пятницу, 28 февраля, из-за жировых отложений горела вентиляция в кафе ТЦ «Галактика» (улица Матросова, 6В). Огонь удалось потушить до приезда пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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