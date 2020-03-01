В Воронежской области столкнулись «Мерседес» и «шестерка»: двое ранены

1 Март 2020 2020-03-01T12:08:26+03:00

Обе машины после столкновения съехали в кювет. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В субботу, 29 февраля, в 8.50 в на 380 километре дороги Курск – Саратов в Грибановском районе «шестерка», поворачивавшая налево, столкнулась с ехавшим в попутном направлении «Мерседесом ML».

В аварии пострадали двое – 50-летний житель Таловского района. Он рулил ВАЗом-2106. Также была серьезно травмирована 58-летняя пассажирка «Жигулей». Женщина также живет в Таловском районе. Обоих увезли в местную больницу. А вот 50-летний водитель «Мерседеса», житель Кантемировского района, серьезных травм в ДТП не получил.

У "Жигулей" вылетело переднее стекло, "Мерседес" тоже сильно разбит.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 29 февраля в Воронежской области зарегистрировали 113 ДТП, из них 85 – в Воронеже. Еще 25 случилось в районах, три – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы шесть человек, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU