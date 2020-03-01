Умер воронежский футбольный судья Владислав Ходеев

1 Март 2020 2020-03-01T09:30:22+03:00

В последнее время он работал генеральным директором клуба третьего дивизиона

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В субботу, 29 февраля, в Воронеже умер арбитр ФИФА Владислав Ходеев, сообщили в областной федерации футбола. У него остановилось сердце. Владиславу Рудольфовичу было 54 года.

Владислав Ходеев – продолжатель футбольной династии. Его отец Рудольф Ходеев играл за «Труд» (предшественник «Факела»), а затем был судьей, возглавлял областную футбольную федерацию.

С 1992 по 2001 год Владислав Рудольфович работал на 128 матчах чемпионата России ассистентом главного судью. В последнее время был генеральным директором ФК «Атом» (Нововоронеж), выступавшего в третьем дивизионе.

«КП-Воронеж» выражает соболезования родным и близким Владислава Ходеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU