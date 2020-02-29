В окно воронежца прилетела пуля от пневматического оружия

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:21:37+03:00

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- Прилетела пуля от травмата прям в стекло, район ВАИ, - сообщил 29 февраля Владимир Швырев в соцсетях. При этом он прикрепил несколько фотографий, на которых видно, что в стекле осталась воронка от выстрела. Правда, в комментариях горожане считают, что выстрел все-таки был совершен из пневматического оружия.

Владимир рассказал, что выстрел пробил двойной стеклопакет, но кто мог стрелять с улицы по окнам его квартиры воронежец, конечно, предположить не может.

Напомним, в январе житель Семилук Вадим Масленников разместил в группе «Типичный Воронеж» фотографию пробитого насквозь степлопакета и лежащей между стекол пулей.

ИСТОЧНИК KP.RU