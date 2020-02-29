В окно воронежца прилетела пуля от пневматического оружия
- Прилетела пуля от травмата прям в стекло, район ВАИ, - сообщил 29 февраля Владимир Швырев в соцсетях. При этом он прикрепил несколько фотографий, на которых видно, что в стекле осталась воронка от выстрела. Правда, в комментариях горожане считают, что выстрел все-таки был совершен из пневматического оружия.
Владимир рассказал, что выстрел пробил двойной стеклопакет, но кто мог стрелять с улицы по окнам его квартиры воронежец, конечно, предположить не может.
Напомним, в январе житель Семилук Вадим Масленников разместил в группе «Типичный Воронеж» фотографию пробитого насквозь степлопакета и лежащей между стекол пулей.
ИСТОЧНИК KP.RU