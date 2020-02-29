2020-02-29T19:05:59+03:00
Происшествия

В Воронеже водитель маршрутки въехал в припаркованный автомобиль

Пострадали три человека, в том числе 15-летняя пассажирка автобуса
Олег ИВАНОВ
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Медики оказали помощь пострадавшим на месте ДТПМедики оказали помощь пострадавшим на месте ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 февраля примерно в 15:10 маршрутная «Газель» врезалась в припаркованный у обочины автомобиль Honda CR-V. ДТП случилось на Московском проспекте у дома №142У. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

56-летний водитель автобуса №49Б, вероятно, не успел среагировать и вовремя затормозить перед стоящим кроссовером. В это время 41-летний хозяин иномарки привязывал тросс для буксировки к автомобилю Chevrolet Niva.

В результате пострадали три человека: у водителя кроссовера сотрясение мозга, и у двух пассажирок маршрутки 78 и 15 лет диагностировали ушибы и ссадины. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

В тот же день ДТП с участием маршрутного автобуса случилось примерно в 21.40 на улице Калининградской у дома №87. По данным правоохранителей, водитель «четырнадцатой» не справился с управлением и врезался в "ПАЗик".

ИСТОЧНИК KP.RU

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