2020-02-29T17:47:12+03:00
Общество

В Воронеже в начале года вырос средний размер потребительского кредита

Сейчас он составляет 143 тысячи рублей
Олег ИВАНОВ
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В январе 2020 года средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров по России составил 172,2 тысячи рублей. Это на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что рост среднего чека был отмечен на фоне сокращения числа выданных займов такого типа в начале года.

В Воронежской области, по данным НБКИ, ситуация не столь динамично развивается. Так, в январе средний потребительский кредит был равен примерно 143 тысячам рублей. Что на 4,3% больше, чем в первом месяце 2019-го. При этом всего в январе 2020 потребительских кредитов можно насчитать около 18,4 тысяч. Это на 12% меньше, чем годом ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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