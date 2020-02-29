Спустя полгода полицейские нашли угонщика в Воронежской области

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:50:55+03:00

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В Бутурлиновском районе оперативники задержали 20-летнего безработного жителя села Филиппенково. Ранее парня уже судили за кражи. Теперь же его обвиняют в угоне.

Ночью 2 сентября 2019 года он шел по улице Гагарина в родном селе, заметил у одного из домов припаркованный автомобиль «ВАЗ-2107». Вскрыв дверь при помощи отвертки, юноша соединил провода зажигания и смог запустить транспортное средство.

Он катался на чужом авто, пока не опустел бензобак, после чего оставил машину на одной из улиц и, а сам скрылся. В тот же день стражи порядка обнаружили автомобиль. 24-летний собственник обратился в отдел полиции. Было возбуждено уголовное дело.

Выйти на след угонщика удалось только в феврале текущего года: полицейские задержали парня по месту жительства. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU