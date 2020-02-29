Воронежцы продают противогазы и пресс для чеснока от коронавируса

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:39:13+03:00

Кроме того, горожане идут на тот же «маркетинговый прием», предлагая аналоги вещем из Китая

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Воронежцы, похоже, учатся зарабатывать на коронавирусе. По крайней мере, на сайтах бесплатных объявлений стали появляться достаточно необычные предложения. Например, можно купить противогаз «от коронавируса» всего за 3 тысячи рублей. Продавец комментирует, что это «эффективная защита от проникновения вируса через органы дыхания». Можно найти и аналогичные объявления, но с респираторами.

А как вам пресс для чеснока за 100 рублей?

- Очень необходимая вещь при борьбе с распространением гриппа, ОРВИ, коронавируса. Быстро превратит чеснок в пюре для эффективного потребления и использования при борьбе с всевозможными вирусами 21 века, - уверяет нынешний хозяин.

Вот только не стоит быть уверенным, что продавцы смогут действительно гарантировать полную защиту от заболевания.

Как вам кажется, это удачный прием?

Или вот мужчина предлагает автоматический вариатор для велосипеда. Казалось бы, при чем тут может быть опасное заболевание? Однако так продавец обосновывает цену в более чем 38 тысяч рублей, мол стоит, конечно, деталь так же, как и в китайском магазине, то тут гарантия, что она без коронавируса.

Аналогичный прием используют и другие продавцы, например, телефонов. Пишут: «Телефон в идеальном состоянии, без коронавируса. Покупался в магазине, есть чек, не в Китае».

Есть еще и такие сделки...

Напомним, на данный момент восемь пациентов, госпитализированных с подозрением на коронавирус, либо выписали, либо продолжают лечить от выявленных у них традиционных болезней – ОРВИ или гриппа. Под вопросом только диагноз жительницы Воронежа, приехавшей из Милана. Она дожидается в закрытом боксе детской инфекционной больницы № 2 результатов анализов.

Тем временем специалисты Роспотребнадзора направили письмо в воронежские рестораны, кафе и школьные столовые. Там рекомендуют использовать бактерицидные лампы, а официантам и поварам – носить маски и менять их каждые три часа

ИСТОЧНИК KP.RU