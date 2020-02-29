2020-02-29T13:53:02+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа перевела мошеннику из «банка» практически миллион рублей

Теперь полиции предстоит найти хитрого авантюриста
Олег ИВАНОВ
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Только за сутки у воронежцев таким способом «увели» более 2 350 000 рублейТолько за сутки у воронежцев таким способом «увели» более 2 350 000 рублейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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28 февраля 31-летняя жительница Советского района Воронежа перевела мошенникам 974 980 рублей, прежде чем поняла, что ее обманывают. Сработала стандартная схема: ей на мобильный телефон позвонил незнакомец и представился сотрудником безопасности банка.

Он добился того, чтобы женщина совершила несколько операций через мобильное приложение. Хозяйка карты думала, что защищает счет от незаконного списания денежных средств. На самом деле наоборот она «дарила» деньги мошенникам.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, причастных к их совершению. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Только за сутки у воронежцев таким способом «увели» более 2 350 000 рублей - и это только те случаи, о которых обманутые горожане рассказали полиции. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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