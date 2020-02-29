2020-02-29T12:40:44+03:00
Происшествия

В Воронеже число пострадавших в аварии «БМВ X5» и «Рено Логан» выросло до восьми

В том числе госпитализированы дети: один - 6 лет, второй - 9-месячный
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Стали известны подробности аварии, произошедшей 28 февраля примерно в 20.20 на улице 9 Января у дома №237. Напомним, автомобиль 32-летнего водителя, «БМВ Х5», занесло на скользкой дороге, он выехал на встречку, где столкнулся с «Рено Логан», за рулем которого был 31-летний воронежец.

Оказалось, что число пострадавших больше, чем предполагалось изначально. Так, в результате ДТП водитель «БМВ», а также 37-летняя пассажирка и 6-летний ребенок доставлены в медучреждение. Также госпитализация потребовалась водителю «Рено Логан» и его пассажиркам в возрасте 50, 53 и 73 лет, а также 9-месячному ребенку.

Ранее «КП-Воронеж» сообщала, что в регионе прогнозируют перепады температуры, при которых дороги покрываются льдом. Из-за чего Госавтоинспекция попросила водителей быть крайне осторожными. Особенно на мостах, подъемах и спусках, а также при резких поворотах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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