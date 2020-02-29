Овчарка Мэри обнаружила сверток с марихуаной в одном из домов Воронежской области

29 Февр. 2020 2020-02-29T11:50:49+03:00

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До 10 лет за решеткой может провести 41-летний житель Хохольского района. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). К дому мужчины по улице Октябрьской в селе Гремячье привела служебная собака. Немецкая овчарка по кличке Мэри обнаружила сверток с «сухой массой зеленого цвета».

Исследование показало, что это марихуана, весом 555,45 граммов, что является крупным размером.

Хозяин дома был задержан. В отделе полиции он пояснил, что обнаружил дикорастущую коноплю на заброшенном пустыре недалеко от дома, сорвал ее, высушил и, впоследствии, планировал использовать для личного употребления.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU