В Воронеже студенты трех вузов торговали «солью» и героином
В Воронеже передали в Левобережный районный суд уголовные дела студентов трех вузов: Международного техникума экономики, права и информационных технологий и двух воронежских техникумов - промышленно-строительных технологий и авиационного имени В.П. Чкалова. Двум из них по 17 лет, еще одному – 18.
Эти молодые люди получали от преступника, которого пока еще не нашли, «соль» и героин. Его они размещали в тайниках, а потом сообщали их адреса покупателям в мобильном приложении «Телеграм».
- Студенты признали свою вину. Им предстоит отвечать за незаконный сбыт наркотиков при помощи интернета в крупном размере. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Левобережного района.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU