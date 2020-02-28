В Воронеже студенты трех вузов торговали «солью» и героином

28 Февр. 2020 2020-02-28T23:34:49+03:00

Каждому из них грозит до 20 лет тюрьмы

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В Воронеже передали в Левобережный районный суд уголовные дела студентов трех вузов: Международного техникума экономики, права и информационных технологий и двух воронежских техникумов - промышленно-строительных технологий и авиационного имени В.П. Чкалова. Двум из них по 17 лет, еще одному – 18.

Эти молодые люди получали от преступника, которого пока еще не нашли, «соль» и героин. Его они размещали в тайниках, а потом сообщали их адреса покупателям в мобильном приложении «Телеграм».

- Студенты признали свою вину. Им предстоит отвечать за незаконный сбыт наркотиков при помощи интернета в крупном размере. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Левобережного района.

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ИСТОЧНИК KP.RU