В Воронеже умерла заслуженный врач России Ксения Тумакова

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:12:54+03:00

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Ушла из жизни заслуженный врач РФ, почетный гражданин Хохольского района Воронежской области Ксения Тумакова. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Ксения Власовна в течение 50 лет работала в Воронежской областной психиатрической больнице, в том числе 30 лет - в должности главного врача – с 1967 по 1997 годы. С 1997 по 2003 годы была заместителем главврача. С 1968 по 1980 годы Ксения Тумакова также работала главным внештатным психиатром Воронежской области.

Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным, близким и коллегам Ксении Власовны.

ИСТОЧНИК KP.RU