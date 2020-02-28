В Воронеже умерла заслуженный врач России Ксения Тумакова
Ушла из жизни заслуженный врач РФ, почетный гражданин Хохольского района Воронежской области Ксения Тумакова. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Ксения Власовна в течение 50 лет работала в Воронежской областной психиатрической больнице, в том числе 30 лет - в должности главного врача – с 1967 по 1997 годы. С 1997 по 2003 годы была заместителем главврача. С 1968 по 1980 годы Ксения Тумакова также работала главным внештатным психиатром Воронежской области.
Департамент здравоохранения выражает соболезнования родным, близким и коллегам Ксении Власовны.
ИСТОЧНИК KP.RU