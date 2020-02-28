В Воронеже прокуратура предостерегла от концерта с матом и пропагандой алкоголя для 16-летних подростков

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:38:12+03:00

По мнению надзорного ведомства, информация об этом шоу должна быть с пометкой 18+

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Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района потребовали сменить возрастное ограничение с 16+ на 18+ для шоу рэп-исполнителя Morgenstern в концертном зале «Arena Hall (ex. Palazzo)». Сие действо должно начаться 28 февраля в 20.00.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, тексты 22-летнего Алишера Валеева (настоящее имя музыканта), не так давно ставшего гостем шоу «Вечерний Ургант», содержат ненормативную лексику и пропаганду алкоголя и иных запрещенных веществ. Видимо, считается, что в 18 лет мозги эту информацию фильтруют лучше, чем в 16.

Организаторов концерта, способных прокомментировать интерес прокуратуры к этому концерту, отыскать не удалось.Кстати, им пригрозили штрафами по статьям 6.13 и 6.17 КоАП РФ. Там наказания варьируются от двух-трех тысяч до 800 тысяч или даже миллиона рублей. В зависимости от того, кто будет отвечать физическое лицо (штраф минимальный) или юридическое (близкий к максимуму).

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ИСТОЧНИК KP.RU