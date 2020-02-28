2020-02-28T16:40:35+03:00
Происшествия

В Воронеже легковушка попала под тепловоз

Из-за этого на улице Дорожной образовалась большая пробка [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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В причинах ДТП продолжают разбираться.В причинах ДТП продолжают разбираться.Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».
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28 февраля на железнодорожном переезде в Советском районе на железнодорожном переезде застрял «Ситроен». И тут как раз ехал тепловоз. К счастью, скорость позволила машинисту затормозить.

- О ДТП в дежурную часть сообщили в 11.30. Серьезных травм в аварии никто не получил. В отношении 46-летнего водителя «Ситроена» возбудили административное дело по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ «Нарушение правил движения через железнодорожные пути». Ответственность по ней – штраф 1000 рублей, либо лишение прав на срок от трех месяцев до полугода, - рассказала инспектор отдела аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения городского ГИБДД УМВД России по Воронежу Анита Проняева.

Из-за ДТП образовалась большая пробка на улице Дорожной. Судя по данным специализированного сервиса Яндекса, она сохраняется и сейчас.

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Пробка из-за аварии с легковушкой и тепловозом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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