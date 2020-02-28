Бывший вице-губернатор Воронежской области стал президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:20:16+03:00

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28 февраля в Москве выбрали нового главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Им стал 51-летний бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко. За его кандидатуры проголосовали 53 участника выбора, против – семь, трое воздержались. Об этом сообщает championat.com.

Федерация легкой атлетики переживает, пожалуй, самые жуткие времена в истории. Из-за допингового скандала, связанного с признанными международными функционерами недостоверными документами по допинговому делу прыгуна в высоту Данилы Лысенко рискуют не попасть на Олимпиаду все российские легкоатлеты. ВФЛА лишилась лицензии Минспорта. Падать дальше, кажется, уже некуда.

Чем же известен уроженец Воронежа Евгений Юрченко, призванный спасать самую проблемную федерацию в российском спорте? Прежде всего тем, что он – успешный бизнесмен. Он работал на больших постах в крупных банках – в частности, в питерском «Менатепе», «ПромРадТехБанке», Сбербанке, а также в компаниях, занимающихся связью. Причем в десяти из них Юрченко по крайней мере полтора года назад являлся председателем Советов директоров. Это ОАО «Ростелеком», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Центральный Телеграф», ОАО «Дальсвязь», ОАО «ЮТК», ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «Северо-Западный Телеком», ОАО «Уралсвязьинформ», Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз». Доходы позволили Евгению Валерьевичу входить в список «Форбс», куда, как известно, включают самых богатых людей мира.

Юрченко известен как меценат. К примеру, в 2011 году стало известно о покупке им за 2,8 миллионов долларов на аукционе в Нью-Йорке советского космического аппарата - капсулы корабля «Восток 3 КА-2»., полетевшей на 18 дней раньше, чем Юрий Гагарин – 25 марта 1961 года. На его борту были Иван Иванович - манекен самого Юрия Гагарина - и собака Звездочка. Сейчас этот легендарная капсула находится в воронежском торговом центре «Галерея Чижова» - Юрченко подарил ее родному Воронежу.

А вот поход во власть у успешного бизнесмена не получился. Со 2 апреля 2018 года Евгений Юрченко стал первым заместителем губернатора Воронежской области, курирующим экономические вопросы. Однако уже через полгода - 1 октября глава региона Александр Гусев заявил, что он принял решение об отставке Евгения Валерьевича. Губернатор полагал, что с приходом Юрченко в нашу область резко увеличатся инвестиции. Его расчет не оправдался. Кроме того, Гусев сказал, что Юрченко «до конца так и не осознал нашу систему, не смог понять, что в его работе главное, какие совещания в текущем режиме он должен проводить, контролировать подведомственные ему структуры».

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ИСТОЧНИК KP.RU