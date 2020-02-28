В Воронеже пройдет второй «Вербатимфест»

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:59:37+03:00

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Организаторы фестиваля документального театра «Вербатимфест» объявили даты проведения второго форума. Он пройдет в Воронеже с 25 по 30 апреля.

- Мы хотим создать почву для доверительного, открытого диалога подростковой и взрослой аудиторий, дать возможность услышать друг друга посредством общего языка, живого текста. Мы хотим привлечь театральных деятелей к проблеме отсутствия репертуара для подростков в Воронеже, организовать совместный поиск путей решения, наладить творческое сотрудничество, - отметили организаторы.

В программе фестиваля - открытые показы образовательных лабораторий по направлениям театр, кино, хореография, фотография, а также документальные спектакли из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга.

Среди постановок – «Мама меня любит» музыкально-драматического театра «А-Я» (Москва), «Одиссея 2К19» проекта «Театральный дом» совместно с социально-художественным театром (Санкт-Петербург), «67/871. Документальный спектакль о блокаде» Театра поколений имени Корогодского (Санкт-Петербург). Фестиваль закроется 30 апреля благотворительным показом спектакля «Люди Добрые» Театр. DOC (Москва). Собранные средства пойдут в фонд помощи детям-сиротам.

Спектакли покажут в Доме актера.

ИСТОЧНИК KP.RU