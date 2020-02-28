2020-02-28T14:52:22+03:00
Общество

Нотариусы и банки помогут воронежцам зарегистрировать недвижимость без похода в МФЦ

Они сами передадут документы в Росреестр
Елена ФЕДЯШЕВА
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Теперь воронежцы при покупке недвижимости могут ограничиться одним походом к нотариусу или в Сбербанк. Управление Росреестра по Воронежской области договорилось с Нотариальной палатой области, Кадастровой палатой и Сбербанком о регистрации прав на основании поданных в эти структуры документов.

Например, при совершении нотариальной сделки с недвижимостью, нотариус уведомляет Росреестр о покупке-продаже и передает в электронном виде документы на регистрацию права. В этом случае заявителям не надо дополнительно идти в МФЦ. А регистрация займет лишь один день. Потом заявитель только придет для получения "зеленки".

То же касается и покупки жилья в долевую собственность или за счет кредитных средств. После оформления банковской операции документы на регистрацию передадут сотрудники Сбербанка. Причем теперь эта услуга доступна не только воронежцам, но и жителям области.

Кстати, для сокращения очередей на регистрацию сделок с недвижимостью, время работы многофункциональных центров продлили до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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