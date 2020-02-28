В Воронеже хаски испугалась грозы и попыталась пробраться в чужой дом через форточку

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:29:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже гроза напугала собаку породы хаски. Животное от страха попыталось пробраться в чужой дом через форточку. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.

Как рассказала горожанка, пес увязался за ней и прошел путь от ВГУ до частного сектора. После того, как хаски влезла в окно, ее на время приютили владельцы дома. На шее питомца нет ошейника. Но собака явно скучает по дому. По словам взявших ее к себе воронежцев, она сидит под дверью и скулит.

Теперь через соцсети местные жители пытаются найти хозяев собаки. Пост с фотографией они разместили в популярном паблике.

ИСТОЧНИК KP.RU