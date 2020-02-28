В украинском СМИ Воронеж назвали одним из эпицентров коронавируса

28 Февр. 2020 2020-02-28T15:56:23+03:00

В Воронеже, по мнению украинцев, уже есть зараженные коронавирусом. Фото: izvestia.kiev.ua

В соседнем государстве полагают, что в столице Черноземья есть зараженные этой страшной болезнью

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В издании «Политические известия в Украине» опубликовали очередную страшилку про коронавирус. Автор новости уверен, что зараза приближается к границам Незалежной. И разместили на своем сайте карту зараженных городов. По их сведениям, уже есть зараженные этим жутким вирусом в Воронеже. А ведь наша область граничит с Украиной. Воронеж на карте зараженных городов составил компанию польской Лодзи, и двум столицам – Румынии (Бухаресту) и Грузии (Тбилиси).

Откуда взяты данные по Воронежу, непонятно. Официальная информация местного департамента здравоохранения гласит: восемь человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус, отпустили из изолированных боксов. Ни у кого из них страшный диагноз не подтвердился. На данный момент в воронежской инфекционной больнице № 2 лежит только жительница столица Черноземья, отдыхавшая в Милане. Но и у нее только подозрение на коронавирус. Окончательный диагноз будет известен после того, как будут готовы результаты анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU