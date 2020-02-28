В Воронежской области на кондитерской фабрике остановили работу двух опасных котлов

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:54:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Острогожске на 10 суток остановили работу двух котлов на предприятии ООО «Фабрика «Воронежские кондитеры». Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области в пятницу, 28 февраля.

Во время проверки специалисты Роспотребнадзора обнаружили в кондитерской массу нарушений. В частности были неисправны предохранительный клапан, приборы и системы контроля за производственными объектами, а также автоматика безопасности по разрежению в топке котлов.

Нарушение «Правил промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», по мнению надзорного органа, могло привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей как сотрудников фабрики, так и жителей города.

Поэтому на руководство возбудили исполнительное производство. На паровой котел прекратили подавать газ путем перекрытия арматуры на подводящем к котлу газопроводе по улице Октябрьской, д.101.

ИСТОЧНИК KP.RU