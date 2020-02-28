Жительница Воронежа купила авиабилеты в Париж на сайте мошенников и лишилась 44 тысяч

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:27:59+03:00

Билеты должны были прийти ей на почту, но этого так и не случилось

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В Воронеже женщина купила билеты в Париж на сайте мошенников и потеряла деньги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 28 февраля.

Так, 23-февраля 48-летняя горожанка зашла на один из сайтов и заказала билеты на самолет во Францию. Женщина перечислила 44-тысячи, а после этого ей пообещали выслать их на почту. Прошло время, но билеты так и не пришли. Сайт мошенников заблокировали. А местная жительница обратилась с заявлением в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано четыре заявления о совершении мошенничеств.

ИСТОЧНИК KP.RU