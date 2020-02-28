В Воронеже прогремела самая ранняя гроза за всю историю наблюдений

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:25:31+03:00

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Вечером в четверг, 27 февраля, воронежцы были поражены: за окном слышалось что-то похожее на грозу. Выглянули, и правда: молнии сверкают над городом, и льет дождь. Особенно в этот момент не повезло тем, кто был в дороге, за пешеходов было даже страшновато.

- Это самая ранняя гроза за всю историю наблюдений, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – До этого рекорд был установлен 16 марта 1997 года. Впрочем, по сути, уже с 15 февраля установилась настоящая весенняя погода. А весной грозы – нередкое явление. Вот и в данном случае - при температуре +8 градусов теплый воздух поднялся вверх и столкнулся с холодным. Что и стало причиной возникновения грозы. Уже можно подводить итоги почти прошедшей зимы. Она была самой теплой за всю историю. В декабре среднемесячная температура была на шесть градусов выше нормы, в январе – на восемь, в феврале – на семь. Март ожидаем также более теплым, чем обычно. В первом весеннем месяце 2020 года, по нашим прикидкам, температура будет выше обычной на восемь градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU