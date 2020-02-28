В Воронежской области 15-летних подростков будут судить за две кражи со взломом

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:41:17+03:00

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В Панинском районе будут судить двух 15-летних подростков за совершение краж. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Воронежской области в пятницу, 28 февраля.

Так, в конце сентября прошлого года подростки, которым на тот момент было по 14-лет, взяли монтировку и пошли к дому на одной из улиц поселка 2-е Катуховские Выселки. Они взломали дверь и вытащили из жилья бытовую технику и строительные принадлежности.

А затем в начале октября эти же парни вскрыли окно другого дома в том же поселке, пробрались внутрь и похитили также бытовую технику.

Сотрудники задержали детей. Часть похищенного нашли у них дома и изъяли. На них возбудили уголовные дела по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Подростки признали свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU