2020-02-28T11:39:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области после ДТП с четырьмя пострадавшими возбудили уголовное дело

Водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования на опьянение
Юлия ДИДЕНКО
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Причины аварии устанавливают сотрудники полиции.Причины аварии устанавливают сотрудники полиции.Фото: Архив "КП"
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В Борисоглебске возбудили уголовное дело после ДТП с опрокидыванием, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, жуткая авария произошла в 17.35 в среду, 26 февраля, в селе Танцырей. 33-летний водитель «Шевроле Ланос» вез трех пассажиров. На улице Колхозной по какой-то причине машина слетела с дороги и опрокинулась. В результате ДТП все трое пассажиров – 31- и 29-летние девушки, а так же 29-летний молодой человек получили ранения. Последний в последствии скончался от ран в больнице. Легкие травмы получил и сам водитель. Сотрудники полиции попросили его пройти освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

В настоящее время все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего устанавливаются. Допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские и автотехническая экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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