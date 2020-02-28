В Воронеже из-за женщин мужчины чуть не зарезали друг друга

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:24:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В воронежскую полицию обратились медики. Они сообщили, что в больницу доставили 19-летнего парня с проникающим ножевым ранением живота.

Оказалось, что 25 февраля в 22.30 мужчины вместе со своими супругами встретились в квартире на улице Артамонова. чтобы выпить. Когда все уже были пьяны, между женщинами возник конфликт, в который вмешались мужья. Тогда один из них схватил кухонный нож и вонзил его в живот соперника. После этого нападавший сбежал.

Через некоторое время 52-летнего подозреваемого задержали. Нож и другие доказательства изъяли. В отделе полиции мужчина признал вину. На него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU