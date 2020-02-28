В Воронежском заповеднике музеи будут работать на час дольше

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:38:31+03:00

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Экскурсионные объекты Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова переходят на весенне-летний режим работы. Теперь музеи и экологические тропы будут работать на час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

С 3 марта музей природы, Бобровый городок и экологическую тропу «Черепахинскую» можно будет посетить с 9.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. А музей В.М.Пескова и музей пожаров будут открыты также с 9:00 до 18:00 со среды по воскресенье. Все объекты работают без перерыва.

Также в заповеднике напомнили, что в праздничные дни 7, 8 и 9 марта экскурсионные объекты будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU