2020-02-28T10:38:31+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике музеи будут работать на час дольше

Экскурсионные объекты переходят на весенне-летний режим работы
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Заповедник будет работать и в праздничные дни.Заповедник будет работать и в праздничные дни.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

Экскурсионные объекты Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова переходят на весенне-летний режим работы. Теперь музеи и экологические тропы будут работать на час дольше. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

С 3 марта музей природы, Бобровый городок и экологическую тропу «Черепахинскую» можно будет посетить с 9.00 до 18.00 со вторника по воскресенье. А музей В.М.Пескова и музей пожаров будут открыты также с 9:00 до 18:00 со среды по воскресенье. Все объекты работают без перерыва.

Также в заповеднике напомнили, что в праздничные дни 7, 8 и 9 марта экскурсионные объекты будут работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области 15-летних подростков будут судить за две кражи со взломом
В Воронеже на 10 часов закроют парковку у Центрального парка
В Воронежской области после ДТП с четырьмя пострадавшими возбудили уголовное дело
В Воронеже из-за женщин мужчины чуть не зарезали друг друга
В Воронежском заповеднике музеи будут работать на час дольше
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему кредитования малого и среднего бизнеса в 2019 году
В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: трое пострадали
В Воронежской области за два пьяных ДТП мужчина проведет в колонии 10 месяцев
Воронежские спортсмены представят Россию на первенстве мира по акробатике
Весна встретит воронежцев солнцем и теплом
В Воронежской области прокуратура начала проверку по факту затопления сельской улицы навозом
В Воронежской области агрофирма на два месяца задержала работникам зарплату на общую сумму 1.2 млн