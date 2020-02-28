В Воронежской области иномарка протаранила мотоцикл: трое пострадали

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:19:31+03:00

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В Новохоперском районе «Фольксваген Каравелла» протаранил мотоцикл. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 28 февраля.

Авария случилась накануне, 27 февраля, в 12.25 на 112 км автодороги «М-4Дон –Бобров-Таловая-Новохоперск». По предварительным данным, 38-летний житель Новохоперска на иномарке влетел в мотоцикл «Днепр», который ехал в том же направлении. За рулем мотоцикла был 67-летний житель Новохоперского района.

В результате ДТП водитель мотоцикла и пассажиры автомобиля, 71-летняя женщина и 17-летняя девушка, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 118 ДТП, из них в областном центре – 97, на федеральных трассах - четыре, в районах области – 17. В шести авариях травмы различной степени тяжести получили девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU