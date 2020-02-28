2020-02-28T09:48:32+03:00
Происшествия

В Воронежской области за два пьяных ДТП мужчина проведет в колонии 10 месяцев

Также его лишили прав на три года
Юлия ДИДЕНКО
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Бобровский райсуд вынес приговор 58-летнему местному жителю, который дважды совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Так, 15 августа прошлого года мужчина ехал на мотоцикле «Стелс» по грунтовой дороге в сторону трассы «Анна-Бобров», вылетел в кювет и перевернулся. На место аварии приехали сотрудники ДПС. Они предложили водителю пройти тест на состояние опьянение. Однако местный житель им отказал.

Тогда во время проверки документов выяснилось, что 5 мая в 23.20 мужчина ехал на 610 километре трассы М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону. Там он врезался в металлическое ограждение. На место ДТП также прибыл экипаж ДПС. Водитель дал согласие на прохождение освидетельствования алкотестером, который показал 0,766 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управления транспортными средствами на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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