Воронежские спортсмены представят Россию на первенстве мира по акробатике

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:33:55+03:00

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Воронежские спортсмены представят Россию на первенстве мира по спортивной акробатике. Воспитанники МБУ СШОР 2 хорошо показали себя на первенстве России. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первенство России проходило с 22 по 26 февраля в Кирове. В соревнованиях приняли участие 368 спортсменов из 31 региона страны. В их числе и 31 воронежец. Они завоевали шесть золотых, две серебряных и две бронзовых медали.

Первенство мира пройдет в Швейцарии в мае 2020 года. В нем примут участие трехкратные победители первенства России Максим Коршунов, Артем Логвинов, Иван Микулин и Илья Бочеров. Также на соревнования от Воронежской области поедут двукратные победители первенства России Софья Порядина и Дарья Андреева. К ним присоединятся серебряные призеры в многоборье и победители в балансовом упражнении Роман Кузнецов и Дмитрий Заварыкин.

ИСТОЧНИК KP.RU