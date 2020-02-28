Весна встретит воронежцев солнцем и теплом

28 Февр. 2020 2020-02-28T08:26:48+03:00

В выходные в столице Черноземья будет до +6 градусов

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Последний день зимы в Воронеже пройдет с пасмурной погодой, зато первый день весны порадует местных жителей солнцем. Об этом сообщили синоптики Гидрометцентра.

Так, в ночь на субботу, 29 февраля, будет -1 градус, переменная облачность и без осадков. Ветер западный 3 м/с. А вот днем, несмотря на отсутствие солнца, будет тепло. Столбик термометра поднимется до +5 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный 4 м/с.

В воскресенье, 1 марта, ночью все еще будет -1 градус. После этого, по прогнозам синоптиков, минусовой температуры не будет. Днем воздух прогреется до +6 градусов. Выглянет солнце. Будет небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4 м/с.

А на рабочей неделе ожидается до +9 градусов тепла и дождь. Подробный прогноз на будни читайте на сайте «КП-Воронеж» в понедельник.

ИСТОЧНИК KP.RU