2020-02-27T22:18:39+03:00
Происшествия

В Воронежской области наркоман чуть не разможжил голову племянника молотком

Обкуренного мужчину вовремя остановили силовики
Ярослав ИВАНОВ
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Утром 27 февраля полицию вызвали в один из домов поселка Таловая: там 43-летний мужчина кидался с молотком на ребенка.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили ужасающую картину: на кровати лежал 3-летний малыш, накрытый одеялом, верхом на нем сидел дядя и молотил молотком по спинке кровати вблизи головы малолетнего племянника.

Когда невменяемый мужчина увидел полицейских, он стал угрожать, что ударит мальчика по голове, если к нему приблизятся. И собственно, замахнулся на ребенка. В этот момент его скрутили. Слава богу, малыш не пострадал.

Оказалось, мужчина был в состоянии наркотического опьянения. Его уже привлекали за незаконное приобретение и хранение наркотиков. У него взяли анализы.

Следователи проводят проверку. Ход ее взял под контроль прокурор Таловского района Денис Грибанов, который лично выезжал на место разбираться в ситуации. Начата проверка и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет того, осуществлялся ли надлежащий контроль за указанной семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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